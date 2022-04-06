КДК РФС оштрафовал Ваноли на 30 тысяч рублей за покидание технической зоны в матче с «Локомотивом»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли оштрафован на 30 тысяч рублей.

«В матче с «Локомотивом» Ваноли был оштрафован на 30 тысяч рублей за покидание технической зоны во время игры», — сказал Григорьянц журналистам.

Матч 23-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Игра должны была начаться в 19:30, однако из-за погодных условия была отложена на час.