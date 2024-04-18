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Энрикес: «Мы должны показать, что «Балтика» заслуживает остаться в РПЛ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес прокомментировал борьбу команды за сохранение прописки в РПЛ по итогам нынешнего сезона.

«Мы знаем, что сейчас у нас в чемпионате сложная ситуация. Нам необходимо набрать как можно больше очков. Мы должны показать, что мы заслуживаем остаться в РПЛ в следующем году. Предстоял непростые матчи с «Крыльями», с «Ростовом», но все возможно. Нам нужно выиграть в каком-нибудь из матчей», — приводит слова Энрикеса Metaratings.ru.

«Балтика» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 23 матчах. Команда 20 апреля сыграет с «Крыльями Советов».

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
ФК Балтика
1
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
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ЦСКА – Ахмат
 - : -
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Пари НН – Динамо
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