Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун отреагировал на новость об уходе спортивного директора красно-белых Дмитрия Попова.

«Попов сказал, что уходит? Он не мог такого сказать. Уже сказал? Выпил, наверное», — сказал Федун.

4 августа в перерыве первого матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика» (0:2) Попов сообщил обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру о том, что в четверг напишет заявление об уходе из московского клуба.

Заявление Попова и причины его решения можете прочитать здесь.