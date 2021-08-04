Андрей Федун — об уходе Попова из «Спартака»: «Он не мог такого сказать. Уже выпил, наверное»
22:20
Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун отреагировал на новость об уходе спортивного директора красно-белых Дмитрия Попова.
«Попов сказал, что уходит? Он не мог такого сказать. Уже сказал? Выпил, наверное», — сказал Федун.
4 августа в перерыве первого матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика» (0:2) Попов сообщил обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру о том, что в четверг напишет заявление об уходе из московского клуба.
Заявление Попова и причины его решения можете прочитать здесь.
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