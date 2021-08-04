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Андрей Федун — об уходе Попова из «Спартака»: «Он не мог такого сказать. Уже выпил, наверное»

22:20
Андрей Федун. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Андрей Федун. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун отреагировал на новость об уходе спортивного директора красно-белых Дмитрия Попова.

«Попов сказал, что уходит? Он не мог такого сказать. Уже сказал? Выпил, наверное», — сказал Федун.

4 августа в перерыве первого матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика» (0:2) Попов сообщил обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру о том, что в четверг напишет заявление об уходе из московского клуба.

Заявление Попова и причины его решения можете прочитать здесь.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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