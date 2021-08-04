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Карпин провел заключительную тренировку в «Ростове»

21:20
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Валерий Карпин провел заключительную тренировку в качестве главного тренера «Ростова».

«Мы от всей души благодарим Валерия Георгиевича за вклад в развитие клуба, за успехи и незабываемые эмоции, которые он дарил нам 3,5 года. Георгич по-настоящему стал своим в нашем городе, стал ростовчанином. Тренер всегда отстаивал интересы болельщиков и клуба, не поступался принципами при любой ситуации. Валерий Георгиевич останется нашим другом и преданным болельщиком «Ростова».

Желаем тренеру успехов, побед и удачи у руля национальной сборной России! Вы — замечательный человек и специалист. Пусть у Вас все получится! Спасибо, тренер!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба в Telegram.

«Ростов» объявил об уходе Карпина 2 августа. Теперь специалист сосредоточится на работе со сборной России.

4 августа на пост главного тренера команды был назначен Юрий Семин.

Дополнительная информация:

https://t.me/fcrostov_official/4967

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