Карпин провел заключительную тренировку в «Ростове»

Валерий Карпин провел заключительную тренировку в качестве главного тренера «Ростова».

«Мы от всей души благодарим Валерия Георгиевича за вклад в развитие клуба, за успехи и незабываемые эмоции, которые он дарил нам 3,5 года. Георгич по-настоящему стал своим в нашем городе, стал ростовчанином. Тренер всегда отстаивал интересы болельщиков и клуба, не поступался принципами при любой ситуации. Валерий Георгиевич останется нашим другом и преданным болельщиком «Ростова».

Желаем тренеру успехов, побед и удачи у руля национальной сборной России! Вы — замечательный человек и специалист. Пусть у Вас все получится! Спасибо, тренер!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба в Telegram.

Спасибо за всё, Георгич ?



Валерий Карпин провёл заключительную тренировку в качестве главного тренера «Ростова». pic.twitter.com/v5gwz8cWX9 — Football Club Rostov (@rostovfc) August 4, 2021

«Ростов» объявил об уходе Карпина 2 августа. Теперь специалист сосредоточится на работе со сборной России.

4 августа на пост главного тренера команды был назначен Юрий Семин.