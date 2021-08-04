Экс-первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников отреагировал на уход спортивного директора красно-белых Дмитрия Попова.

«Я не удивлен. На его месте я бы поступил точно так же. Работать в этом зоопарке особого удовольствия нет. Его поливает владелец и жена владельца клуба, причем не скрывая этого. Дмитрий Попов — человек, который себя уважает. У него есть определенный опыт. Его решение я могу понять и поддержать. Любой уважающий себя человек поступил бы на его месте точно так же», — сказал Кафельников «СЭ».

Дмитрий Попов занял должность спортивного директора в ноябре 2020 года.