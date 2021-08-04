Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Кафельников — об уходе Попова из «Спартака»: «Работать в зоопарке удовольствия нет! Понимаю и поддерживаю»

22:23
Теги:

Экс-первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников отреагировал на уход спортивного директора красно-белых Дмитрия Попова.

Дмитрий Попов (справа) и&nbsp;главный тренер &laquo;Спартака&raquo; Руй Витория.«Если наш состав по-прежнему формирует Тедеско, не вижу смысла продолжать работу». Дмитрий Попов заявил через «СЭ», что уходит из «Спартака»

«Я не удивлен. На его месте я бы поступил точно так же. Работать в этом зоопарке особого удовольствия нет. Его поливает владелец и жена владельца клуба, причем не скрывая этого. Дмитрий Попов — человек, который себя уважает. У него есть определенный опыт. Его решение я могу понять и поддержать. Любой уважающий себя человек поступил бы на его месте точно так же», — сказал Кафельников «СЭ».

Дмитрий Попов занял должность спортивного директора в ноябре 2020 года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Бухаев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Леонид Федун — об уходе Дмитрия Попова из «Спартака»: «Это не мужской поступок!»
Поражение от Турции стало роковым. Россия насмерть рубилась с Бразилией, но проиграла — и выбыла с Олимпиады
Медальный прогноз Олимпиады на 5 августа: цель России — четыре золота
«Хочу, чтобы Федор вышел и вырубил!» Хабиб переживает за Емельяненко
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
4
Офсайд