Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин вспомнил одну историю, которая произошла с ним и его партнером по команде Владимиром Быстровым в Геленджике.

«Геленджик? Если коротко говорить, то девушки сами пришли, сами что-то сделали, а потом написали. Небылицы это все. Хайпонуть пытались.

На моем имени жена до сих пор хайпует», — сказал Аршавин в программе «Коммент Шоу».

Ранее актриса фильмов для взрослых Любовь Бушуева, известная также как Лола Тейлор, рассказала о встрече с бывшими футболистами «Зенита».