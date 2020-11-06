«Девушки сами пришли и что-то сделали». Аршавин — о скандале в Геленджике
17:13
Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин вспомнил одну историю, которая произошла с ним и его партнером по команде Владимиром Быстровым в Геленджике.
«Геленджик? Если коротко говорить, то девушки сами пришли, сами что-то сделали, а потом написали. Небылицы это все. Хайпонуть пытались.
На моем имени жена до сих пор хайпует», — сказал Аршавин в программе «Коммент Шоу».
Ранее актриса фильмов для взрослых Любовь Бушуева, известная также как Лола Тейлор, рассказала о встрече с бывшими футболистами «Зенита».
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