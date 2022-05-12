Александр Мостовой: «Если Промес не будет сбавлять, то сможет еще лет пять играть за «Спартак»

Александр Мостовой считает, что Промес сможет играть за «Спартак» до 35 лет

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал достижение нападающего Квинси Промеса, который в матче 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Енисея» (3:0) забил свой 80-й мяч в составе московского клуба.

«Любое достижение приятно для игрока, потому что ты входишь в историю клуба, — приводит слова Мостового Betonmobile.ru. — Квинси в «Спартаке» в последние годы был один из лучших, он это показывает своей игрой. В последней игре на Кубок Промес доказал это еще раз. Если Промес не будет сбавлять, то сможет еще лет пять играть за «Спартак».

30-летний нидерландец стал десятым футболистом в истории «Спартака», забившим не менее 80 голов за клуб. Лучшим бомбардиром в истории московского клуба является Никита Симонян (160 голов).

В нынешнем сезоне Промес забил 11 мячей и отдал пять результативных передач в 28 матчах за «Спартак». Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

В финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» сыграет с «Динамо». Матч состоится 29 мая на стадионе «Лужники» в Москве.