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Александр Мостовой: «Если Промес не будет сбавлять, то сможет еще лет пять играть за «Спартак»

Александр Мостовой считает, что Промес сможет играть за «Спартак» до 35 лет
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал достижение нападающего Квинси Промеса, который в матче 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Енисея» (3:0) забил свой 80-й мяч в составе московского клуба.

«Любое достижение приятно для игрока, потому что ты входишь в историю клуба, — приводит слова Мостового Betonmobile.ru. — Квинси в «Спартаке» в последние годы был один из лучших, он это показывает своей игрой. В последней игре на Кубок Промес доказал это еще раз. Если Промес не будет сбавлять, то сможет еще лет пять играть за «Спартак».

30-летний нидерландец стал десятым футболистом в истории «Спартака», забившим не менее 80 голов за клуб. Лучшим бомбардиром в истории московского клуба является Никита Симонян (160 голов).

В нынешнем сезоне Промес забил 11 мячей и отдал пять результативных передач в 28 матчах за «Спартак». Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

В финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» сыграет с «Динамо». Матч состоится 29 мая на стадионе «Лужники» в Москве.

Источник: https://betonmobile.ru/aleksandr-mostovoy-esli-promes-ne-budet-sbavlyat-to-smozhet-eshhe-let-pyat-igrat-za-spartak
Александр Мостовой
Квинси Промес
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ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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