Радимов ответил Салиховой стихами Маяковского: «Такому платью да еще бы голову»

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов в разговоре с корреспондентом «СЭ отреагировал на слова супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой о петербургском клубе.

— Сегодня сидел, по привычке листал соцсети и наткнулся на стихотворение Маяковского «Красавицы». Если позволите, здесь я чуть-чуть перефразирую:

«В смокинг вштопорен,

побрит что надо.

По «Арене Открытие»

гуляю грандом».

Вторая часть из этого же стихотворения:

«Размяк характер —

все мне

нравится.

Талии —

кубки.

Ногти —

в глянце.

Крашеные губки

розой убиганятся».

А заканчивается стихотворение так. Мне кажется, то, что надо:

«Брошки — блещут...

на тебе! —

с платья

с полуголого.

Эх,

к такому платью бы

да еще бы...

голову».