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Радимов ответил Салиховой стихами Маяковского: «Такому платью да еще бы голову»

Радимов ответил на заявление Салиховой стихами Маяковского
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Владислав Радимов.
Фото Виктория Ламзина/ФК «Зенит»

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов в разговоре с корреспондентом «СЭ отреагировал на слова супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой о петербургском клубе.

— Сегодня сидел, по привычке листал соцсети и наткнулся на стихотворение Маяковского «Красавицы». Если позволите, здесь я чуть-чуть перефразирую:

«В смокинг вштопорен,
побрит что надо.
По «Арене Открытие»
гуляю грандом».

Вторая часть из этого же стихотворения:

«Размяк характер —
все мне
нравится.
Талии —
кубки.
Ногти —
в глянце.
Крашеные губки
розой убиганятся».

А заканчивается стихотворение так. Мне кажется, то, что надо:

«Брошки — блещут...
на тебе! —
с платья
с полуголого.
Эх,
к такому платью бы
да еще бы...
голову».

Владислав Радимов
Зарема Салихова
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