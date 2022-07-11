Александр Мостовой: «Спартаку» нужно отпустить и забыть Педро Рошу»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию о желании нападающего Педро Роши расторгнуть контракт с московским клубом. По его мнению, красно-белым надо отпустить 27-летнего бразильца.

«Он все время играл по арендам, — приводит слова Мостового Betonmobile.ru. — «Спартаку» нужно отпустить и забыть Педро Рошу. Провальный ли это трансфер? Если мы так будем говорить, то много провалов найдем в клубе. За последние 15 лет там столько провалов было! Хотя и хорошие были трансферы, но последнее время чаще провалы. Помимо Педро были и другие игроки. Но сейчас такая ситуация, что разрешили всем легионерам уходить. Совсем недавно был незаменимым Айртон, а сейчас никто и не вспоминает про него. Жалко, но что поделать, живем в такое время».

Роша перешел в «Спартак» из «Гремио» летом 2017 года за 12 миллионов евро. В составе московского клуба нападающий провел 19 матчей, забив в них один мяч и отдав две результативные передачи.