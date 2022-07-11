Александр Мостовой: «Спартаку» нужно отпустить и забыть Педро Рошу»
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию о желании нападающего Педро Роши расторгнуть контракт с московским клубом. По его мнению, красно-белым надо отпустить 27-летнего бразильца.
«Он все время играл по арендам, — приводит слова Мостового Betonmobile.ru. — «Спартаку» нужно отпустить и забыть Педро Рошу. Провальный ли это трансфер? Если мы так будем говорить, то много провалов найдем в клубе. За последние 15 лет там столько провалов было! Хотя и хорошие были трансферы, но последнее время чаще провалы. Помимо Педро были и другие игроки. Но сейчас такая ситуация, что разрешили всем легионерам уходить. Совсем недавно был незаменимым Айртон, а сейчас никто и не вспоминает про него. Жалко, но что поделать, живем в такое время».
Роша перешел в «Спартак» из «Гремио» летом 2017 года за 12 миллионов евро. В составе московского клуба нападающий провел 19 матчей, забив в них один мяч и отдав две результативные передачи.
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5
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6
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11
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12
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13
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14
|Торпедо
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15
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16
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|15.07
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
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Краснодар – Факел
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Динамо – Ростов
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