Иван Игнатьев заявил, что уже знает, где продолжит карьеру
Бывший нападающий «Рубина» Иван Игнатьев рассказал «СЭ» о своем будущем. По словам 23-летнего игрока, он не знает, где продолжит карьеру.
«На матч «Локомотив» — «Динамо» приехал на друга посмотреть, на Дениса Макарова. Где я продолжу карьеру? Я уже знаю, но инсайд не дам. РПЛ? Не знаю, увидите», — сказал Игнатьев «СЭ».
Нападающий покинул казанский клуб в качестве свободного агента 1 июля 2022 года. В прошедшем сезоне он забил один мяч в 15 матчах во всех турнирах.
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15
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Химки – Зенит
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|16.07
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ЦСКА – Урал
|- : -
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|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
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|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
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|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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