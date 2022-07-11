Иван Игнатьев заявил, что уже знает, где продолжит карьеру

Бывший нападающий «Рубина» Иван Игнатьев рассказал «СЭ» о своем будущем. По словам 23-летнего игрока, он не знает, где продолжит карьеру.

«На матч «Локомотив» — «Динамо» приехал на друга посмотреть, на Дениса Макарова. Где я продолжу карьеру? Я уже знаю, но инсайд не дам. РПЛ? Не знаю, увидите», — сказал Игнатьев «СЭ».

Нападающий покинул казанский клуб в качестве свободного агента 1 июля 2022 года. В прошедшем сезоне он забил один мяч в 15 матчах во всех турнирах.