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Изидор: «Зенит» — это не та команда, которую невозможно обыграть. Можем скинуть их с пьедестала»

Изидор считает, что «Локомотив» может составить конкуренцию «Зениту» в предстоящем сезоне
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в интервью «СЭ» поделился мнением о конкуренции в чемпионате России в следующем сезоне.

— Как ты относишься к тому, что есть в чемпионатах безоговорочных лидер?

— Это дополнительный раздражитель. Хочется победить команду, которая считает себя лидером. «Зенит» — это не та команда, которую невозможно обыграть. Мы их не боимся. Во Франции, например, недавно чемпионами становились «Лилль» и «Монако». Почему бы нам не сделать этого? Мы можем скинуть «Зенит» с пьедестала.

— В следующем сезоне «Локомотив» может оказаться в турнирной таблице выше, чем «Зенит»?

— Конечно! Будем работать над этим.

 
Вильсон Изидор. «Мы можем скинуть «Зенит» с пьедестала! Мы их не боимся». Интервью Вильсона Изидора из «Локо»

 

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
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