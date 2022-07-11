Изидор считает, что «Локомотив» может составить конкуренцию «Зениту» в предстоящем сезоне

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в интервью «СЭ» поделился мнением о конкуренции в чемпионате России в следующем сезоне.

— Как ты относишься к тому, что есть в чемпионатах безоговорочных лидер?

— Это дополнительный раздражитель. Хочется победить команду, которая считает себя лидером. «Зенит» — это не та команда, которую невозможно обыграть. Мы их не боимся. Во Франции, например, недавно чемпионами становились «Лилль» и «Монако». Почему бы нам не сделать этого? Мы можем скинуть «Зенит» с пьедестала.

— В следующем сезоне «Локомотив» может оказаться в турнирной таблице выше, чем «Зенит»?

— Конечно! Будем работать над этим.