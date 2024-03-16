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16 марта, 02:55

Мостовой: «Пиняев не на 100 процентов уверен в себе — это его главная проблема»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой считает, что нападающий «Локомотва» Сергей Пиняев не до конца уверен в собственных силах.

«Пиняеву не стоит зацикливаться на промахе с одиннадцатиметрового удара. Все игроки хоть раз мазали с пенальти, ничего страшного в этом нет. Надо продолжать работать. Лучшее пилюля в таком случае — забитые голы. Пиняев не на 100 процентов уверен в себе — это его главная проблема. Он должен прибавлять в этом. Парень еще молодой, все у него будет в порядке», — цитирует «РБ Спорт» Мостового.

В этом сезоне 19-летний Пиняев сыграл 28 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил 2 мяча и 5 пять результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-pinyaev-ne-na-100-uveren-v-sebe-e-to-ego-glavnaya-problema/
Александр Мостовой
Сергей Пиняев
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
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Факел – Оренбург
 - : -
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Рубин – Ахмат
 - : -
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Джон Кордоба

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