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16 марта, 03:04

Зуев: «В Сербии было тяжеловато: другой язык и менталитет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник сборной Казахстана Александр Зуев прокомментировал свой переходе в тульский «Арсенал» из сербского ИМТ.

«Все равно в Сербии было тяжеловато: другой язык и менталитет. Хотелось вернуться, что мне удалось, перейдя в «Арсенал». Тем не менее, в Белграде были свои плюсы: я многое для себя переосмыслил. Вообще-то было тяжело, но позитивные аспекты тоже были», — цитирует Meta-ratings.kz Зуева.

27-летний Зуев подписал с российский клубом контракт до лета 2025 года. В этом сезоне он сыграл в двух матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/poluzashitnik-arsenala-zuev-v-serbii-bylo-tyazhelovato-khotelos-vernutsya-v-rossiyu-343948/
Александр Зуев
Футбол
ФК Арсенал (Тула)
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