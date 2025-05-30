Медведев — о желании Глушенкова уйти из «Зенита»: «Это злонамеренные провокационные слухи»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о том, что полузащитник Максим Глушенков хочет покинуть питерскую команду.

Ранее сообщалось, что 25-летний футболист планирует вернуться в «Локомотив» или «Крылья Советов», поскольку чувствует себя некомфортно в «Зените». Также была информация, что сине-бело-голубые могут расторгнуть контракт с Глушенковым из-за конфликта с главным тренером Сергеем Семаком. Однако 49-летний специалист в интервью «СЭ» опроверг эти слухи.

«Глушенков хочет уйти из «Зенита»? Это злонамеренные провокационные слухи», — цитирует Медведева «РБ Спорт.

Глушенков выступает за «Зенит» с июля 2024 года. В сезоне-2024/25 он забил 11 голов и сделал 5 результативных передач в 26 матчах за команду во всех турнирах. Контракт игрока с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до конца июня 2028 года.