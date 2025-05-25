Семак назвал ерундой слухи о конфликте с Глушенковым

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак опроверг слухи о том, что у него серьезный конфликт с полузащитником команды Максимом Глушенковым.

Ранее Telegram-канал «Мяч RU» сообщал, что сине-бело-голубые могут расторгнуть контракт с Глушенковым из-за этой ситуации.

«Конфликт с Глушенковым? Полнейшая ерунда. Это не первый, не второй и не третий раз появляется информация. Я не знаю откуда она идет и с чем может быть связана», — сказал Семак «СЭ».

«Зенит» в сезоне-2024/25 занял второе место в турнирной таблице РПЛ с 66 очками, уступив «Краснодару» 1 очко.

Максим Глушенков выступает за «Зенит» с июля 2024 года. В сезоне-2024/25 он забил 11 голов и сделал 5 результативных передач в 26 матчах за команду во всех турнирах. Контракт 25-летнего россиянина с клубом действует до конца июня 2028 года.