Лунев: «Надеюсь еще сыграть в еврокубках, но это зависит не от меня»

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев в разговоре с «СЭ» оценил возможность сыграть в еврокубках в своей карьере еще раз.

«Не знаю, надеюсь на это. Не от меня же это зависит. Новостей пока нет никаких. Мы знаем, что есть объективные причины для того. Ждем, когда примут решение», — сказал Лунев «СЭ».

Российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах ФИФА и УЕФА с 2022 года.