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Кононов: «После первого круга пришло понимание, что «Торпедо» может выйти в РПЛ»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов рассказал о том, как команде удалось выйти в РПЛ.

— Вы говорили, что перед игрой последнего тура с «КАМАЗом» выпили очень много таблеток. Такое с вами впервые?

— Это была шутка.

— Когда по ходу сезона пришло понимание, что «Торпедо» выйдет в РПЛ напрямую?

— Уверенность в своих силах, чувство, что мы можем решить задачу, пришли после первого круга, который мы завершили на втором месте.

— При этом вы тяжело входили в весну. Поражение от Новороссийска, ничья с «Уфой». В чем причины?

— Сложно сказать. Было много факторов...

— Чуть позже последовали поражения от «Чайки» и «Ротора». Вот тогда стало тревожно?

— Да, не скрою, тяжелый период. Статистика была в нашу пользу, но реализовать свои моменты не получалось. Вместе с тем пропускали голы в редких атаках соперника.

— Матч с «Уралом» (1:1) — ключевой в золотой гонке?

— Он был очень важным для нас. И после этой ничьей мы выиграли четыре игры кряду. Победили в том числе и прямых конкурентов — «Балтику» и «Сочи». Играли исключительно на результат. Ведь каждый матч был для нас сродни финалу. Мы не имели права терять очки.

— Греет душу тот факт, что вы дважды за сезон обыграли чемпиона ФНЛ — «Балтику» Андрея Талалаева?

— Любая победа греет душу (улыбается).

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Олег Кононов
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РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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