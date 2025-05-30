Кононов: «После первого круга пришло понимание, что «Торпедо» может выйти в РПЛ»

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов рассказал о том, как команде удалось выйти в РПЛ.

— Вы говорили, что перед игрой последнего тура с «КАМАЗом» выпили очень много таблеток. Такое с вами впервые?

— Это была шутка.

— Когда по ходу сезона пришло понимание, что «Торпедо» выйдет в РПЛ напрямую?

— Уверенность в своих силах, чувство, что мы можем решить задачу, пришли после первого круга, который мы завершили на втором месте.

— При этом вы тяжело входили в весну. Поражение от Новороссийска, ничья с «Уфой». В чем причины?

— Сложно сказать. Было много факторов...

— Чуть позже последовали поражения от «Чайки» и «Ротора». Вот тогда стало тревожно?

— Да, не скрою, тяжелый период. Статистика была в нашу пользу, но реализовать свои моменты не получалось. Вместе с тем пропускали голы в редких атаках соперника.

— Матч с «Уралом» (1:1) — ключевой в золотой гонке?

— Он был очень важным для нас. И после этой ничьей мы выиграли четыре игры кряду. Победили в том числе и прямых конкурентов — «Балтику» и «Сочи». Играли исключительно на результат. Ведь каждый матч был для нас сродни финалу. Мы не имели права терять очки.

— Греет душу тот факт, что вы дважды за сезон обыграли чемпиона ФНЛ — «Балтику» Андрея Талалаева?

— Любая победа греет душу (улыбается).