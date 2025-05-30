Кононов: «После первого круга пришло понимание, что «Торпедо» может выйти в РПЛ»
Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов рассказал о том, как команде удалось выйти в РПЛ.
— Вы говорили, что перед игрой последнего тура с «КАМАЗом» выпили очень много таблеток. Такое с вами впервые?
— Это была шутка.
— Когда по ходу сезона пришло понимание, что «Торпедо» выйдет в РПЛ напрямую?
— Уверенность в своих силах, чувство, что мы можем решить задачу, пришли после первого круга, который мы завершили на втором месте.
— При этом вы тяжело входили в весну. Поражение от Новороссийска, ничья с «Уфой». В чем причины?
— Сложно сказать. Было много факторов...
— Чуть позже последовали поражения от «Чайки» и «Ротора». Вот тогда стало тревожно?
— Да, не скрою, тяжелый период. Статистика была в нашу пользу, но реализовать свои моменты не получалось. Вместе с тем пропускали голы в редких атаках соперника.
— Матч с «Уралом» (1:1) — ключевой в золотой гонке?
— Он был очень важным для нас. И после этой ничьей мы выиграли четыре игры кряду. Победили в том числе и прямых конкурентов — «Балтику» и «Сочи». Играли исключительно на результат. Ведь каждый матч был для нас сродни финалу. Мы не имели права терять очки.
— Греет душу тот факт, что вы дважды за сезон обыграли чемпиона ФНЛ — «Балтику» Андрея Талалаева?
— Любая победа греет душу (улыбается).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1