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Александр Дюков: «Может быть, в ближайшее время будут изменения лимита»

15:12
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Глава РФС Александр Дюков заявил, что в ближайшее время могут произойти изменения лимита в российском футболе.

«Моя позиция по лимиту не изменилась, я его противник. Его утверждает министр спорта. Сейчас обсуждаем с правительством и лично с Чернышенко возможные изменения. Я считаю, что от лимита больше вреда, чем пользы.

Последний лимит — это шаг вперед: выросло игровое время для молодых россиян, клубы начали ответственней подходить к подписанию легионеров. Но у этого лимита тоже есть свой потолок. Пока не знаю результаты дискуссии с правительством, может быть, в ближайшее время будут изменения», — сказал Дюков.

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Сергей Федоров все материалы автора

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