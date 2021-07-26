Александр Дюков: «Может быть, в ближайшее время будут изменения лимита»
15:12
Глава РФС Александр Дюков заявил, что в ближайшее время могут произойти изменения лимита в российском футболе.
«Моя позиция по лимиту не изменилась, я его противник. Его утверждает министр спорта. Сейчас обсуждаем с правительством и лично с Чернышенко возможные изменения. Я считаю, что от лимита больше вреда, чем пользы.
Последний лимит — это шаг вперед: выросло игровое время для молодых россиян, клубы начали ответственней подходить к подписанию легионеров. Но у этого лимита тоже есть свой потолок. Пока не знаю результаты дискуссии с правительством, может быть, в ближайшее время будут изменения», — сказал Дюков.
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