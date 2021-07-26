Карпин и Дюков высказались о реформировании российского футбола
15:07
Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о реформах российского футбола.
«Реформы Hypercube оценивать не буду, мне сейчас точно не до этого. У меня много работы в «Ростове», и сборной. Я пока никаких материалов даже не видел», — сказал Карпин.
Глава РФС Александр Дюков отметил, что изменение формата соревнований обсудят с клубами.
«Я бы подчеркнул, что предложения Hepercube — это не реформы. Это изменение формата. Обсудим все с клубами и примем решение».
13 июля РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube.
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