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Карпин и Дюков высказались о реформировании российского футбола

15:07
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Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о реформах российского футбола.

«Реформы Hypercube оценивать не буду, мне сейчас точно не до этого. У меня много работы в «Ростове», и сборной. Я пока никаких материалов даже не видел», — сказал Карпин.

Глава РФС Александр Дюков отметил, что изменение формата соревнований обсудят с клубами.

«Я бы подчеркнул, что предложения Hepercube — это не реформы. Это изменение формата. Обсудим все с клубами и примем решение».

13 июля РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube.

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Сергей Федоров все материалы автора

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