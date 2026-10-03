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Хорватия — Англия: счет и результат матча Лиги наций 3 октября 2026

Англия со счетом 7:0 разгромила Хорватию в Лиге наций

Игнат Заздравин
Корреспондент
Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем празднует гол в ворота Хорватии в матче Лиги наций 3 октября.
Фото Getty Images

Англия на выезде одержала разгромную победу над Хорватией в матче 3-го тура Лиги наций — 7:0.

По дублю у англичан оформили Харри Кейн и Букайо Сака. Еще по голу в активе Джуда Беллингема, Энтони Гордона и Моргана Роджерса. Беллингем также сделал три результативные передачи.

Хорватия потерпела самое крупное поражение в своей истории. Ранее антирекордным был матч против Испании в Лиге наций-2018, который завершился со счетом 0:6.

С 6 очками Англия занимает второе место в 3-й группе Лиги A после трех матчей. Хорватия (3 очка) идет третьей.

В следующем матче Англия примет Чехию, а Хорватия — Испанию. Обе встречи пройдут во вторник, 6 октября.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 3.
03 октября, 19:00. Руевица (Риека)
Хорватия
0:7
Англия

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