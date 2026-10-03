Англия со счетом 7:0 разгромила Хорватию в Лиге наций
Англия на выезде одержала разгромную победу над Хорватией в матче 3-го тура Лиги наций — 7:0.
По дублю у англичан оформили Харри Кейн и Букайо Сака. Еще по голу в активе Джуда Беллингема, Энтони Гордона и Моргана Роджерса. Беллингем также сделал три результативные передачи.
Хорватия потерпела самое крупное поражение в своей истории. Ранее антирекордным был матч против Испании в Лиге наций-2018, который завершился со счетом 0:6.
С 6 очками Англия занимает второе место в 3-й группе Лиги A после трех матчей. Хорватия (3 очка) идет третьей.
В следующем матче Англия примет Чехию, а Хорватия — Испанию. Обе встречи пройдут во вторник, 6 октября.
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