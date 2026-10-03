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Челленджер Trialeti Trophy в Батуми: обзор и результат произвольной программы в женском одиночном катании 3 октября 2026

Опять серебро. Петросян совсем немного уступила Петрыкиной на «челленджере» в Грузии

Максим Клементьев
Аделия Петрсоян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
У Фроловой — бронза.

Фигурное катание. Турнир Trialeti Trophy-2026, Батуми. Одиночное катание, женщины. Итоговые результаты
1. Нина Петрыкина (Эстония) — 205,94 балла.
2. Аделия Петросян (Россия) — 204,16.
3. Анна Фролова (Россия) — 203,21.

Турнир серии «челленджер» Trialeti Trophy, проходивший в Батуми, завершился для наших фигуристов без золотых медалей. Неплохой шанс был на победу в женском одиночном катании у Аделии Петросян, однако россиянку в итоге с первой строчки подвинула Нина Петрыкина, представляющая Эстонию.

Помогли ли судьи?

По итогам короткой программы сформировалась четверка лидеров, которую замкнула Аделия Петросян. Ее выступление под Show Must Go On с не самым удачным последним вращением в заклоне судьи оценили в 68,42 балла.

В тройке также оказались хозяйка турнира Анастасия Губанова (70,69), россиянка Анна Фролова (73,31), а лидировала двукратная чемпионка Европы Нина Петрыкина (74,69).

Анна Фролова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

В произвольной программе Петросян появилась в образе Арьи Старк из популярного сериала «Игра престолов». В Грузии россиянку принимали очень тепло: операторы то и дело показывали болельщиков с плакатами в ее поддержку, а после выступления трибуны взорвались аплодисментами.

У фанатов Аделии был повод радоваться: она чисто откатала свою программу. Россиянка исполнила сольные тройные лутц и сальхов, каскад из тройного риттбергера и двойного тулупа, секвенцию из тройного флипа и двух двойных акселей, сольные тройные флип и риттбергер. Строгие арбитры оценили выступление в 135,74. Суммарно это дало 204,16 и промежуточное первое место.

Сразу после нее на лед вышла Губанова, которая, судя по всему, переволновалась перед своими трибунами. Несмотря на хорошее начало, чемпионка Европы упала на секвенции и не смогла чисто исполнить лутц с флипом. Завершала прокат Анастасия уже не с теми эмоциями, что было видно и на дорожке шагов, и на финальных вращениях.

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В «кисс энд край» грустную 23-летнюю фигуристку пытался утешить тренер. По итогам двух выступлений Губанова заработала 189,31 балла и опустилась ниже Петросян. Таким образом, Аделия заранее осознавала, что получит медаль.

Не получилось чисто откатать и у Фроловой. Анна исполнила тройной риттбергер, каскад из тройного лутца и тройного тулупа, приземлила тройной флип со степ-аутом, сделала «бабочку» еще на одном флипе, показала секвенцию из тройного лутца и двух двойных акселей, а также тройной сальхов.

Итог — 203,21 балла. Да, это больше, чем у Губановой, но меньше, чем у Петросян. Так что сдвинуть Аделию могла только Петрыкина. Получилось любопытно: золото разыгрывали две фигуристки, выступавшие в образе из «Игры престолов».

Битва внутри одного сериала получилась мощной. Петрыкина не смогла показать чистый квад-сальхов, упала с риттбергера, во второй части очень нервно исполнила секвенцию, хотя судьи ее засчитали. Тройной лутц тоже был визуально неуверенным.

Несмотря на все помарки, Нина опередила Петросян: 205,94 против 204,16. На объявленные результаты Петрыкина отреагировала с открытым от удивления ртом.

«В женском одиночном нам нечего обсуждать по баллам. У меня никаких вопросов не возникло. Здесь было все объективно. Чуть-чуть помогли Насте Губановой в короткой», — прокомментировал оценки в эфире Okko Даниил Глейхенгауз.

Аделия Петрсоян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Шесть медалей, но ни одной высшей пробы

В итоге у россиян на этом «челленджере» не было ни одного золота.

«Думаю, многие наши фигуристы остались довольны своими выступлениями, но не результатами», — прокомментировал итоги Trialeti Trophy в эфире Okko Глейхенгауз.

Во всех дисциплинах наши фигуристы заняли вторые места. Помимо Петросян, серебро завоевали танцевальный дуэт Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, спортивная пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов, а также Николай Угожаев.

Кроме того, у нас есть две бронзы: в спортивных парах и в одиночном катании у женщин. Лучше всех выступили хозяева турнира — представители Грузии завоевали три золота.

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Аделия Петросян
Анна Фролова
Фигурное катание
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