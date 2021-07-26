Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о лимите на легионеров в российском футболе.

«Я уже высказывал свое отношение к лимиту с 2008 года. По работе в «Ростове» могу сказать, что самое главное — детско-юношеский футбол. И здесь нужно начинать с нас, тренеров. Особенно с детских тренеров. Если специалист получает 20-30 тысч рублей, он не может думать о футболе, ему приходится искать дополнительные источники заработка.

Так что сначала нужно решить проблемы детско-юношеского футбола, а потом все остальное», — сказал Карпин.