«Акрон» победил «Крылья Советов» в последнем матче летних сборов

«Акрон» обыграл «Крылья Советов» в товарищеском матче — 2:1.

Игра прошла в закрытом режиме. Тольяттинцы дважды забили в первом тайме. Во второй половине встречи один мяч отыграл Иван Олейников.

В 1-м туре РПЛ-2026/26 «Акрон» 25 июля на своем поле сыграет против «Зенита». «Крылья Советов» в этот же день на выезде встретятся с московским «Динамо».

Товарищеский матч

«Акрон» (Тольятти) — «Крылья Советов» (Самара) — 2:1 (2:0)