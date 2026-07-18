«Локомотив» обыграл «Рубин», команды провели второй товарищеский матч за день

«Локомотив» в товарищеском матче победил «Рубин» — 3:1.

Игра прошла в закрытом режиме. Команды провели второй матч между собой за один день. В первой игре победу одержали казанцы — 3:1.

В 1-м туре РПЛ-2026/27 «Локомотив» 26 июля дома сыграет против «Ахмата». «Рубин» в этот же день на своем поле встретится с «Краснодаром».

Товарищеский матч

«Локомотив» (Москва) — «Рубин» (Казань) — 3:1