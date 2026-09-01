Агент Тюкавина не считает, что отказ «Динамо» продать нападающего «Зениту» повлиял на трансфер Мостового

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова агента Тимура Гурцкая.

Ранее Гурцкая заявил, что «Зенит» отказался от переговоров по трансферу полузащитника Андрея Мостового в «Динамо» из-за отказа бело-голубых продать Тюкавина.

«Мостовой — хороший игрок, главное, чтобы у него была практика. А кто на кого обиделся — не футбольная история. В Европе игрока отдают в аренду, и он против своей команды играет. А сколько моментов было у нас, когда прописывали, что против своей команды не можешь играть.

Мостовой — добротный игрок, который подошел бы любой команде. Он был бы и «Динамо» полезен. Тонкий футболист, который может отдать последний пас, чего «Динамо» иногда не хватает. Но я не думаю, что в этой истории есть какие-то подводные течения. Все-таки и «Динамо», и «Зенит» — серьезные клубы. Думаю, если Мостовой был бы позарез нужен москвичам, договорились бы», — сказал Сафонов «СЭ».

1 сентября стало известно, что Мостовой может продолжить карьеру в «Локомотиве» на правах аренды.