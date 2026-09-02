«Первый шаг». FIS отменила проверки нейтральности россиян при допуске на международные старты

В сезоне-2026/27 наши лыжники не будут проходить унизительные процедуры — достаточно подписания декларации.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустила россиян к соревнованиям под своей эгидой в нейтральном статусе с сезона-2026/27. По словам министра спорта России и председателя Олимпийского комитета страны Михаила Дегтярева, организация отменила индивидуальные проверки атлетов. Это позволит упростить процесс заявки наших спортсменов на турниры, который раньше вызывал определенные сложности, особенно в лыжных гонках.

«Первый шаг до полноценного возвращения»

Решение о допуске нейтралов из России по упрощенной процедуре было принято советом FIS 1 сентября на заседании в швейцарском Туне, говорится в заявлении международной федерации. Оно касается не только лыжных гонок, но и горнолыжного спорта, прыжков с трамплина, лыжного двоеборья, фристайла, сноуборда и фрирайда. Получить доступ к соревнованиям сможет и вспомогательный персонал.

Для участия россиянам и белорусам теперь требуется лишь подписать декларацию о нейтралитете. Они пока не смогут выступать в командных дисциплина, эстафетах, использовать флаг, гимн и форму национальных сборных. Кроме того, сохраняются все повышенные антидопинговые требования. А за несоблюдение критериев нейтральности предусмотрены санкции.

Михаил Дегтярев, комментируя решение, отдельно подчеркнул: «Отменены проверки». Речь идет об отказе от прежней жесткой процедуры индивидуальной оценки каждого кандидата. В олимпийском сезоне заявки наших спортсменов рассматривала специальная комиссия FIS, якобы опиравшаяся на заключения независимых экспертов. Они анализировали возможные связи атлетов с силовыми структурами, их публичные высказывания и активность в социальных сетях.

Примечательно, что решение о допуске было принято менее чем через три месяца после смены руководства международной федерации. 11 июня ее президентом стал юрист из Лихтенштейна Александр Оспельт. По словам Дегтярева, новый руководитель организации «настроен на конструктивную работу».

Глава Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР) Дмитрий Свищев назвал допуск россиян первым шагом к полноценному возвращению.

«Теперь мы имеем официальный документ, и мы начинаем процедуру возвращения наших спортсменов на международную арену. Это очень важно. Да, не все получилось сразу. К сожалению, мы не сможем полноценно с флагом и гимном участвовать в соревнованиях. Но, мне кажется, это первый шаг к полноценнному возвращению», — сказал глава ФЛССР «РБК Спорт».

«Ждали этого решения каждую минуту. Первый шажок к окончательному допуску уже сделан. Это здорово, но работы еще предстоит много. Выдача нейтральных статусов — уже следующая ступень. Думаю, ассоциация организует этот процесс. Посмотрим, кого допустят», — сказал «СЭ» член президиума ФЛССР Сергей Крянин.

Дарья Непряева. Фото Global Look Press

Отменены проверки

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от соревнований FIS 1 марта 2022 года. Запрет на участие неоднократно продлевался, и ситуацию изменило только решение Спортивного арбитражного суда (CAS) — в декабре 2025 года CAS признал, что поголовное отстранение по национальному признаку противоречит уставу международной федерации, и потребовал предоставить подходящим под критерии спортсменам путь на квалификационные турниры.

Как раз после этого FIS ввела индивидуальную проверку. Кандидаты на участие в соревнованиях были вынуждены подтвердить отсутствие запрещенных связей и публичной поддержки военных действий, выполнить антидопинговые условия и самостоятельно оплатить рассмотрение заявки.

В итоге в лыжных гонках нейтральный статус получили только Савелий Коростелев, Дарья Непряева и Никита Денисов. Коростелев и Непряева с декабря выступали на Кубке мира, прошли квалификацию и приняли участие в Олимпиаде-2026. Денисов был допущен лишь 19 января — и на международных соревнованиях пока выступить не успел.

Также в Играх приняли участие российские горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова. Остальные либо в условиях жестких дедлайнов и визовых барьеров не сумели пройти квалификацию, либо получили отказ в нейтральном статусе. В ряде случае отказ объяснялся антидопинговыми моментами. Но в случае с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым ситуация была другой. В декабре 2025 года комиссия FIS отклонила его заявку из-за несоответствия критериям строгой нейтральности, не раскрыв конкретных оснований. Лыжник попытался оспорить решение перед Олимпиадой, но безуспешно.

Одна из вероятных причин отказа Александру — связь с силовыми структурами. Хотя официальных подтверждений того, что Большунов по-прежнему является действующим офицером, не появлялось уже более трех лет. Новый порядок допуска дает лыжнику шанс на возвращение. Хотя, как показывает опыт фигуристов, которые сейчас заявляются на международные старты по той же схеме, могут быть нюансы и сильно радоваться рано. Противодействие скандинавских сборных выступлению россиян в любом статусе по-прежнему очень сильны, визовые проблемы никуда не делись. И для участия в Кубке мира потребуются немалые усилия.