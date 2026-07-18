Глейхенгауз: «Осторожно верю в чемпионство «Спартака»

Тренер по фигурному катанию и болельщик «Спартака» Даниил Глейхенгауз ответил на вопрос «СЭ» о шансах красно-белых на чемпионство в предстоящем сезоне РПЛ.

«В чемпионство осторожно верю. Потому что всегда, когда мы заканчиваем сезон или тренер работает первый год, есть ажиотаж и вера, что все теперь наладится. Нужно посмотреть по второму сезону, как все пойдет. Считаю, что нам еще нужно усиливаться. Пока, как мне кажется, работа на трансферном рынке была проведена недостаточно. А чтобы бороться с «Зенитом» и «Краснодаром», надо усиливаться», — сказал Глейхенгауз на «VK Fest-2026».

18 июля «Спартак» сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкубок России. Игра начнется в 19.30 мск.