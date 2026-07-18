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РПЛ

Глейхенгауз: «Осторожно верю в чемпионство «Спартака»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент

Тренер по фигурному катанию и болельщик «Спартака» Даниил Глейхенгауз ответил на вопрос «СЭ» о шансах красно-белых на чемпионство в предстоящем сезоне РПЛ.

«В чемпионство осторожно верю. Потому что всегда, когда мы заканчиваем сезон или тренер работает первый год, есть ажиотаж и вера, что все теперь наладится. Нужно посмотреть по второму сезону, как все пойдет. Считаю, что нам еще нужно усиливаться. Пока, как мне кажется, работа на трансферном рынке была проведена недостаточно. А чтобы бороться с «Зенитом» и «Краснодаром», надо усиливаться», — сказал Глейхенгауз на «VK Fest-2026».

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;.«Зенит» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча за Суперкубок России

18 июля «Спартак» сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкубок России. Игра начнется в 19.30 мск.

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Даниил Глейхенгауз
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«Акрон» победил «Крылья Советов» в последнем матче летних сборов
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

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