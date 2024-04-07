Форвард «Балтики» Козлов не считает Игнашевича вспыльчивым тренером

Форвард «Балтики» Данила Козлов прокомментировал работу с главным тренером калининградцев Сергеем Игнашевичем.

— Расскажи о работе с Сергеем Игнашевичем. Иногда кажется, что он довольно вспыльчивый тренер.

— Я бы не сказал, что он вспыльчивый. Квалифицированный специалист. Когда надо — может подбодрить или чуть-чуть накричать. Комфортно с ним работать. У меня к нему нет никаких претензий и вопросов.

«Балтика» с 17 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.