Защитник ЦСКА Роша повторил достижение Игнашевича в РПЛ
Игрок ЦСКА Виллиан Роша стал первым центральным защитником армейского клуба после Сергея Игнашевича, который оформил дубль в матче чемпионата России, сообщает Opta Sports.
В пятницу, 8 марта, 29-летний бразилец забил 2 мяча в игре 20-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:0). В 2011 году Игнашевич отличился дублем во встрече с «Амкаром».
На данный момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 32 очка.
24 апреля команда Владимира Федотова сыграет дома против «Спартака».
Источник: Opta Sports
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|39
|
3
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|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
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|20
|8
|8
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|34-25
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|
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|8
|8
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|
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|
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|
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|4
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|
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|25
|
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|20
|5
|5
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|
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|19
|
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|4
|7
|9
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|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
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|12-25
|14
|
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|3
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|30.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|30.03
|00:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|00:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|00:00
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|30.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|00:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|30.03
|00:00
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|00:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
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Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5
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