Защитник ЦСКА Роша повторил достижение Игнашевича в РПЛ

Игрок ЦСКА Виллиан Роша стал первым центральным защитником армейского клуба после Сергея Игнашевича, который оформил дубль в матче чемпионата России, сообщает Opta Sports.

В пятницу, 8 марта, 29-летний бразилец забил 2 мяча в игре 20-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:0). В 2011 году Игнашевич отличился дублем во встрече с «Амкаром».

На данный момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 32 очка.

24 апреля команда Владимира Федотова сыграет дома против «Спартака».