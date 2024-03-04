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Сегодня, 15:32

Агент опроверг информацию о возможном уходе защитника «Краснодара» Кайо в «Гремио»

Константин Белов
Корреспондент
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Футболист «Краснодара» Кайо.
Кайо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Агент Нето Хеновес, представляющий интересы защитника «Краснодара» Кайо, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе футболиста в «Гремио».

Ранее журналист Калиэль Дорнельс сообщил, что 28-летний игрок может покинуть «Краснодар» до закрытия трансферного окна в Бразилии, до 7 марта.

«Кайо может перейти в «Гремио» в ближайшее время? Нет, это неправда», — сказал Хеновес «СЭ».

В этом сезоне защитник провел за «Краснодар» 7 матчей и забил 1 гол.

Кайо Фернандо да Силва Панталеан (Кайо)
ФК Гремио (Порту-Алегри)
ФК Краснодар
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 19 11 6 2 29-15 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
5
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
6
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
7
 ЦСКА 19 7 8 4 32-25 29
8
 Кр. Советов 19 8 5 6 36-29 29
9
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
10
 Ростов 19 6 6 7 26-29 24
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 - : -
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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Виктор Мелехин

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