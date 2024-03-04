Агент опроверг информацию о возможном уходе защитника «Краснодара» Кайо в «Гремио»

Агент Нето Хеновес, представляющий интересы защитника «Краснодара» Кайо, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе футболиста в «Гремио».

Ранее журналист Калиэль Дорнельс сообщил, что 28-летний игрок может покинуть «Краснодар» до закрытия трансферного окна в Бразилии, до 7 марта.

«Кайо может перейти в «Гремио» в ближайшее время? Нет, это неправда», — сказал Хеновес «СЭ».

В этом сезоне защитник провел за «Краснодар» 7 матчей и забил 1 гол.