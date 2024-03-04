Карраскаль — о победе над «Локомотивом»: «Как и просил тренер, мы провели весь матч агрессивно»

Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль поделился впечатлениями от победы бело-голубых в матче 19-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1).

25-летний хавбек оформил одну результативную передачу и был признан лучшим игроком встречи.

«Это было дерби с очень хорошей командой, которая всегда борется до последнего. Мы отлично поработали на зимних сборах, что и показала сегодняшняя встреча. Как нас и просил тренер, мы весь матч провели очень агрессивно, борясь за каждый мяч», — приводит слова Карраскаля официальный сайт московского клуба.

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 4 очка.

В следующем туре бело-голубые сыграют против «Ахмата». Матч пройдет 9 марта в Москве. Начало — 19.00 (мск).

В нынешнем сезоне Карраскаль провел 16 матчей, записав на свой счет 2 голевые передачи.