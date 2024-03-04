Нигматуллин — о Миранчуке в «Нанте»: «Практически любой на месте Антона принял бы подобное предложение»

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин в разговоре с «СЭ» оценил вероятность перехода полузащитника железнодорожников Антона Миранчука во французский «Нант».

«Это предложение от достаточно интересного клуба. Практически любой на месте Антона принял бы подобное предложение. Но главный вопрос в этой ситуации в том, насколько крепкую почву имеют под собой данные новости о переговорах», — сказал Нигматуллин корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Ранее стало известно, что клуб лиги 1 уже провел неформальные переговоры со стороной полузащитника, у которого летом истекает срок контракта с «Локомотивом».

В нынешнем сезоне Миранчук провел за «Локомотив» 25 матчей, отметившись 4 голами и 5 результативными передачами.