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Сегодня, 15:29

Нигматуллин — о Миранчуке в «Нанте»: «Практически любой на месте Антона принял бы подобное предложение»

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Футболист «Локомотива» Антон Миранчук.
Антон Миранчук.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин в разговоре с «СЭ» оценил вероятность перехода полузащитника железнодорожников Антона Миранчука во французский «Нант».

«Это предложение от достаточно интересного клуба. Практически любой на месте Антона принял бы подобное предложение. Но главный вопрос в этой ситуации в том, насколько крепкую почву имеют под собой данные новости о переговорах», — сказал Нигматуллин корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Ранее стало известно, что клуб лиги 1 уже провел неформальные переговоры со стороной полузащитника, у которого летом истекает срок контракта с «Локомотивом».

В нынешнем сезоне Миранчук провел за «Локомотив» 25 матчей, отметившись 4 голами и 5 результативными передачами.

Антон Миранчук
Руслан Нигматуллин
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нант
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 19 11 6 2 29-15 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
5
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
6
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
7
 ЦСКА 19 7 8 4 32-25 29
8
 Кр. Советов 19 8 5 6 36-29 29
9
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
10
 Ростов 19 6 6 7 26-29 24
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 - : -
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Максим Глушенков

Локомотив

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Константин Тюкавин

Динамо

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

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Оренбург

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