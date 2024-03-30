Быстров — о результативной ошибке вратаря «Зенита»: «Может, у Адамова линза выпала»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал грубую ошибку вратаря сине-бело-голубых Дениса Адамова в матче 22-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).

«Трудно объяснить его действия, потому что в центре поля были только игроки Самары. Странно. Может, все?таки у него одна линза выпала, если он носит линзы. Если бы хотел выбить мяч, сделал бы замах, а тут... Что он хотел сделать? Выбить щекой? Вратарский гол. Надо более концентрированным выходить на такие матчи. Видно было, что «Зенит» вышел поиграться. Футболисты «Зенита» играли спокойненько», — сказал Быстров в эфире «Матч Премьер».

Ранее Геннадий Орлов в интервью «СЭ» заявил, что вратарская позиция «Зенита» вызывает вопросы.

В текущем сезоне РПЛ Адамов сыграл за «Зенит» 7 матчей, пропустил 4 гола и 3 встречи провел «на ноль».

Питерский клуб набрал 41 очко и лидирует в турнирной таблице РПЛ. 7 апреля «Зенит» примет «Балтику» в 23-м туре чемпионата России.