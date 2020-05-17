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Агент Лаксальта — об интересе со стороны клубов РПЛ: «Пока ничего конкретного»

16:35
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Агент полузащитника «Милана» Диего Лаксальта Ариэль Красоуски прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны российских клубов.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к 27-летнему уругвайцу со стороны «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара».

— «Спартак»? Пока ничего конкретного, но они могут подтвердить интерес, — приводит слова Красоуски Calciomercato.com. - У Диего всегда были поклонники в России: есть запросы на информацию, консультации, но пока ничего конкретного. То же самое касается «Краснодара» и «Локомотива». До сих пор нам не удавалось договориться с российскими клубами, но в будущем, кто знает. Если появится интересное предложение, мы проанализируем его вместе с клубом.

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