Агент полузащитника «Милана» Диего Лаксальта Ариэль Красоуски прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны российских клубов.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к 27-летнему уругвайцу со стороны «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара».

— «Спартак»? Пока ничего конкретного, но они могут подтвердить интерес, — приводит слова Красоуски Calciomercato.com. - У Диего всегда были поклонники в России: есть запросы на информацию, консультации, но пока ничего конкретного. То же самое касается «Краснодара» и «Локомотива». До сих пор нам не удавалось договориться с российскими клубами, но в будущем, кто знает. Если появится интересное предложение, мы проанализируем его вместе с клубом.