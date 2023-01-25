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Агент Акаев: «Из чемпионата Франции у меня интересовались Черниковым и Карпукасом»

Алина Савинова
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Агент Джамал Акаев высказался о перспективах российских футболистов уехать в европейские чемпионаты.

«Не сомневаюсь, что могут. В том числе и в ведущие. Вот недавно Коля Прудников перешел в венгерский «Мезекевешд». Из чемпионата Франции недавно у меня интересовались Черниковым и Карпукасом. Ведущие направления для россиян в силу известных причин сейчас — это Израиль, Кипр, Сербия и Турция», — цитирует Акаева Metaratings.ru.

Александр Черников выступает за «Краснодар». В текущем сезоне 22-летний полузащитник принял участие в семи матчах в составе основной команды и не отметился результативными действиями.

Артем Карпукас является игроком «Локомотива». В этом сезоне на его счету 20 матчей за московский клуб, в которых он забил один мяч.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-akaev-iz-chempionata-francii-u-menya-nedavno-interesovalis-chernikovym-i-karpukasom-222547/
Александр Черников
Футбол
РПЛ
Артем Карпукас
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