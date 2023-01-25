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Сегодня, 11:14

Масалитин предложил увеличить количество замен, чтобы бороться с повышенным травматизмом футболистов

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о теоретических нововведениях в футболе.

— Если тренерам дать по несколько попыток использовать ВАР, чтобы они могли просить судью прибегнуть к видеоповтору, то это поможет в развитии футбола?
— Довольно интересная идея, но такие новшества сначала нужно практиковать в низших дивизионах, чтобы посмотреть, как это выглядит на практике, — приводит «РБ Спорт» слова Масалитина.

— А если ввести чистое время, как в мини-футболе? Слишком кардинальное решение?
— Попробовать можно разные новшества, но делать это нужно аккуратно. Повторюсь, лучше всего проводить эксперименты в низших лигах, а затем уже в высших. Сейчас повысилась интенсивность футбола, повысился травматизм, организм сложно восстанавливается, поэтому, конечно, нужно что-то с этим делать, чтобы футболистам было легче. Травматизм очень большой. Как его снизить? Сложно сказать. Может быть, проводить больше замен. Например, 7.

Летом 2022 года Международный совет футбольных ассоциаций утвердил правило пяти замен в футболе на постоянной основе.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-masalitin-nuzhno-borot-sya-s-povy-shenny-m-travmatizmom-futbolistov-naprimer-uvelichit-kolichestvo-zamen/
Валерий Масалитин
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