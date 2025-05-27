Агент Селюк: «Химки» хотят закрыть долги, идет позитивное движение»

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы бывшего главного тренера «Химок» Франка Артиги, ответил на вопрос о ситуации с выплатой долгов подмосковного клуба.

«Идет позитивное движение. «Химки» хотят закрыть долги. Хорошо, что так происходит, это правильно. Лицензия для «Химок»? А чего возмущаться? По спортивному принципу клуб остался в премьер-лиге. Да, есть задолженность, но такое было и у «Барселоны». «Химкам» придут деньги по спонсорским контрактам, все это расписывается на долги. Допускаю, что клубу могут дать лицензию с ограничением на покупку игроков. Тогда все деньги будут идти на оплату долга. Думаю, «Химки» успеют рассчитаться до разбирательства ФИФА», — сказал Селюк «СЭ».

24 мая РФС объявил о том, что «Химки» не получили лицензию для выступления в РПЛ. В клубе в комментарии для «СЭ» заявили, что подадут апелляцию на решение комиссии.

По информации Ивана Карпова, подмосковный клуб начал процесс погашения долгов. Чтобы получить лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне, «Химкам» до 1 июня нужно закрыть не менее 1,2 миллиарда рублей.

По итогам сезона-2024/25 красно-черные заняли 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с 29 очками и избежали попадания в зону стыковых матчей.