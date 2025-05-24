«Химки» обжалуют решение РФС о невыдаче лицензии для выступления в РПЛ

В пресс-службе «Химок» в комментарии «СЭ» отреагировали на невыдачу клубу лицензии для выступления в следующем сезоне РПЛ.

«Мы воспользуемся своим правом — подадим апелляцию на решение комиссии. Дальше все будет решать апелляционный комитет», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Химок».

В субботу, 24 мая РФС объявил о том, что «Химки» не получили лицензию для участия в РПЛ в сезоне-2025/26.

По итогам сезона-2024/25 команда заняла 12-е место в турнирной таблице с 29 очками и избежала попадания в зону стыковых матчей.