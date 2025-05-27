Источник: «Химки» начали погашать долги и могут остаться в РПЛ

«Химки» с высокой долей вероятности сохранят место в РПЛ, сообщает инсайдер и журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, подмосковный клуб начал процесс погашения долгов. Чтобы получить лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне, «Химкам» до 1 июня нужно закрыть не менее 1,2 миллиарда рублей.

Отмечается, что новым главным тренером клуба станет Игорь Осинькин, который ранее покинул «Крылья Советов».

В субботу, 24 мая, РФС объявил о том, что «Химки» не получили лицензию для выступления в РПЛ. В клубе в комментарии для «СЭ» заявили, что подадут апелляцию на решение комиссии.

По итогам сезона-2024/25 красно-черные заняли 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с 29 очками и избежали попадания в зону стыковых матчей.