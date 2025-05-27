Гайич считает, что ЦСКА может побороться за золото РПЛ в следующем сезоне

Защитник ЦСКА Милан Гайич в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможной борьбе команды за чемпионство РПЛ в следующем сезоне.

«Если будем играть также, как этой весной, то ЦСКА может побороться в следующем сезоне за золото РПЛ. Надо быть более сконцентрированными, чтобы провести весь сезон на хорошем уровне. И тогда можно будет бороться за чемпионство», — сказал Гайич «СЭ».

По итогам сезона-2024/25 ЦСКА занял третье место в РПЛ. Чемпионом стал «Краснодар», «Зенит» — второй.