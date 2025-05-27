Горшков считает, что может занести себе в актив прошедший сезон в «Зените»

Защитник «Зенита» Юрий Горшков положительно оценивает свое выступление за команду в завершившемся сезоне.

«Мне очень приятно, что в концовке в самых важных матчах тренерский штаб доверял мне, это говорит о том, что я на протяжении долгого времени усердно работал, не сдавался, не терял веру и надежду. В нужный момент понадобился, вышел и отыграл. Конечно, для себя лично я ставлю этот сезон в актив. Я пришел из клуба, который боролся за середину таблицы, в «Зените» другие задачи, другое давление», — цитирует Горшкова ТАСС.

Футболист считает, что неплохо справился с трудностями после перехода в команду из Санкт-Петербурга, но, по его мнению, он может проявить себя еще лучше.

«Зенит» занял второе место в РПЛ, уступив «Краснодару». Горшков перешел в питерский клуб в июле 2024 года из «Крыльев Советов». 26-летний защитник провел 26 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами.