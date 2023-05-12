Агент Бальде заявил, что футболист не покинет «Спартак»

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего «Спартака» Кейта Бальде, заявил, что его клиент не покинет московский клуб в летнее трансферное окно.

«Бальде не покинет «Спартак» этим летом. Он счастлив быть в России», — приводит слова Пасторелло «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне форвард провел 12 матчей за красно-белых во всех турнирах и отметился 4 забитыми мячами и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Бальде в 2 миллиона евро.