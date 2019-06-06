Адиев рассказал, что стало последней каплей, заставившей его уйти из "Анжи"

Бывший главный тренер "Анжи" Магомед Адиев рассказал, почему решил покинуть клуб в конце сезона. Специалист по ходу чемпионата уже заявлял об отставке, однако доработал до 30-го тура. "Анжи" по итогам сезона вылетел из РПЛ.

– Что стало последней каплей, заставившей вас написать заявление?

– Все касалось финансов. Например, перед выездным матчем с "Арсеналом" (0:2, 9 ноября. – Прим. "СЭ"). Как я могу собрать команду, если мне звонит администратор и говорит, что денег на обратную дорогу нет. Каждый должен добираться своим ходом. Ребята и так без денег, а ведь, если не ошибаюсь, после этой игры еще и перерыв на матчи сборных начинался… В клубе премьер-лиги такого не может быть. Опять же, ладно бы люди получали зарплаты… Например, тот же Кулик мог бы использовать какие-то сбережения, но есть ведь и молодые ребята. Администратор спросил меня: "Объявить ребятам сейчас или после игры?" В итоге я думал не о матче, а о том, когда сообщить ребятам о ситуации с билетами. Сейчас или после матча? Если сказать сейчас – подпишу себе приговор. Сказать после – людям разлетаться в разные места, где-то может не оказаться билетов, где-то подорожают. В итоге решил сказать до игры, снять вопросы о результате, но зато ребята смогли спокойно купить себе билеты туда, куда им нужно. (Илья Андреев, Андрей Сизякин)

Полностью интервью Адиева