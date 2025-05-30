Адиев: «99 процентов, что «Химок» больше не будет»

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Магомед Адиев подтвердил прекращение существования клуба.

«В течение недели мое будущее определится. «Химок» уже, как я понимаю, нет. Как я могу остаться? Официально не было объявлено? 99 процентов, что такого клуба больше не будет», — приводит слова специалиста «Спорт день за днем».

Ранее стало известно, что апелляционный комитет РФС не удовлетворил жалобу «Химок» на отказ в выдаче лицензии для участия в РПЛ в сезоне-2025/26. После чего клуб подтвердил, что не сыграет в РПЛ в следующем сезоне.