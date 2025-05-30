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Адиев: «99 процентов, что «Химок» больше не будет»

Сергей Ярошенко
Главный тренер «Химок» Магомед Адиев
Магомед Адиев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Магомед Адиев подтвердил прекращение существования клуба.

«В течение недели мое будущее определится. «Химок» уже, как я понимаю, нет. Как я могу остаться? Официально не было объявлено? 99 процентов, что такого клуба больше не будет», — приводит слова специалиста «Спорт день за днем».

ФК &laquo;Химки&raquo; в&nbsp;скором времени прекратит существование из-за финансовых проблем.Уже завтра «Химки» расторгнут контракты с игроками. Подмосковный клуб прекращает свое существование

Ранее стало известно, что апелляционный комитет РФС не удовлетворил жалобу «Химок» на отказ в выдаче лицензии для участия в РПЛ в сезоне-2025/26. После чего клуб подтвердил, что не сыграет в РПЛ в следующем сезоне.

Источник: «Спорт день за днем»
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Магомед Адиев
Футбол
ФК Химки
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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