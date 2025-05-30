Осипенко близок к переходу в «Динамо»

Как стало известно «СЭ», защитник «Ростова» Максим Осипенко близок к переходу в «Динамо».

Интерес к 31-летнему футболисту проявляют также «Краснодар», «Зенит» и «Спартак», однако игрок склоняется к тому, чтобы принять предложение бело-голубых.

Осипенко выступает за «Ростов» с 2020 года. В минувшем сезоне защитник провел 39 матчей за южную команду во всех турнирах, отметившись 10 голами и 5 результативными передачами. Его контракт с желто-синими рассчитан до лета 2027-го.

По итогам сезона-2024/25 «Динамо» с 56 очками заняло пятое место в чемпионате России.