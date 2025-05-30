Мимович покинул «Зенит» и вернется в «Фенербахче»

Сербский защитник Огнен Мимович покинул «Зенит» в связи с истечением срока арендного соглашения между сине-бело-голубыми и «Фенербахче», сообщает пресс-служба питерцев.

«Футболист вернется в расположение своего клуба. «Зенит» благодарит Огнена Мимовича и желает удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении команды из Санкт-Петербурга.

Мимович в начале 2025 года присоединился к «Фенербахче», подписав контракт с турецким клубом на четыре года. В феврале он на правах аренды перешел в «Зенит». 20-летний серб провел шесть матчей за сине-бело-голубых, не отметившись результативными действиями.