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30 мая 2025, 11:01

Мимович покинул «Зенит» и вернется в «Фенербахче»

Алина Савинова
Огнен Мимович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сербский защитник Огнен Мимович покинул «Зенит» в связи с истечением срока арендного соглашения между сине-бело-голубыми и «Фенербахче», сообщает пресс-служба питерцев.

«Футболист вернется в расположение своего клуба. «Зенит» благодарит Огнена Мимовича и желает удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении команды из Санкт-Петербурга.

Мимович в начале 2025 года присоединился к «Фенербахче», подписав контракт с турецким клубом на четыре года. В феврале он на правах аренды перешел в «Зенит». 20-летний серб провел шесть матчей за сине-бело-голубых, не отметившись результативными действиями.

Источник: https://t.me/fczenit/27160
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Огнен Мимович
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1
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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