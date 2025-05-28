РФС отклонил апелляцию «Химок» на решение об отказе в выдаче лицензии

Апелляционный комитет РФС не удовлетворил жалобу «Химок» на отказ в выдаче лицензии для участия в РПЛ в сезоне-2025/26, сообщается на сайте союза.

24 мая стало известно, что «Химкам» отказали в лицензировании для участия в чемпионате России в сезоне-2025/26. Позже клуб подал апелляцию.

На заседании апелляционного комитета, которое состоялось в среду, 28 мая, приняли решение оставить в силе решение РФС об отказе в выдаче лицензии.

«Решение принято в связи с несоблюдением клубом финансовых критериев лицензирования», — говорится в сообщении.

«Химки» с 29 очками заняли 12-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона. Подмосковная команда избежала попадания в переходные матчи за место в высшем дивизионе.