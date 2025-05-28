«Химки» подтвердили, что не сыграют в РПЛ в следующем сезоне: «Сожалеем, что нефутбольные критерии возобладали»

«Химки» сделали заявление об окончательном отказе клубу в выдаче лицензии для участия в РПЛ в сезоне-2025/26.

28 мая стало известно, что апелляционный комитет РФС отклонил жалобу «Химок» на первоначальный отказ в выдаче лицензии. Таким образом, клуб не сыграет в РПЛ в следующем сезоне.

«К сожалению, ФК «Химки» не сможет принять участие в соревнованиях под эгидой Мир РПЛ в предстоящем чемпионате. Сожалеем, что нефутбольные критерии возобладали над правом остаться в элите российского футбола, завоеванным нами по спортивному принципу в честной борьбе», — говорится в заявлении клуба.

«Химки» с 29 очками заняли 12-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона. Подмосковная команда избежала попадания в переходные матчи за место в высшем дивизионе.