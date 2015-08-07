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Андрей Гордеев: "Поблагодарил ребят за ничью с "Тереком"

7 августа 2015, 23:43
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Главный тренер "Мордовии" Андрей Гордеев после матча 4-го тура премьер-лиги против "Терека" (0:0) отметил, что встреча получилось тяжелой, но подопечные продемонстрировали должный настрой. По словам наставника, можно было лучше использовать голевые моменты. 

- Говорили с ребятами о том, что без настроя в Грозном будет тяжело взять очки. Если вспомнить историю противостояния, нам это не удавалось сделать. Матч тяжелый. Поблагодарил ребят в раздевалке за то, что смогли взять очко. Непростой матч, искали свою контригру, контрмоменты. Могли их использовать чуть лучше. Но в целом, ничья - закономерный итог.

Дополнительная информация:

http://fc-terek.ru/newslist/#5947

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