Андрей Гордеев: "Поблагодарил ребят за ничью с "Тереком"

Главный тренер "Мордовии" Андрей Гордеев после матча 4-го тура премьер-лиги против "Терека" (0:0) отметил, что встреча получилось тяжелой, но подопечные продемонстрировали должный настрой. По словам наставника, можно было лучше использовать голевые моменты.

- Говорили с ребятами о том, что без настроя в Грозном будет тяжело взять очки. Если вспомнить историю противостояния, нам это не удавалось сделать. Матч тяжелый. Поблагодарил ребят в раздевалке за то, что смогли взять очко. Непростой матч, искали свою контригру, контрмоменты. Могли их использовать чуть лучше. Но в целом, ничья - закономерный итог.