Агент Васильева рассказал о восстановлении футболиста
Футбольный агент Андрей Талаев рассказал о восстановлении полузащитника «Зенита» Дмитрия Васильева.
«Примерных сроков восстановления пока нет. Возвращение в ноябре? Скорее всего, нет. Но я не врач, не могу точно сказать», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».
19-летний полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев продолжает восстанавливаться после перелома плюсневой кости.
В нынешнем сезоне Васильев провел за «Зенит» девять матчей и не отметился результативными действиями.
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|
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|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
|
5
|Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
|
6
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|11
|5
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|17
|
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|ЦСКА
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|
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|4
|5
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|17-15
|17
|
9
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
10
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|11
|3
|3
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|12
|
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|11
|3
|3
|5
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|12
|
12
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|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
|
13
|Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
|
14
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
15
|Факел
|11
|2
|3
|6
|7-14
|9
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
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|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|- : -
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
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ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|9
|1
|2
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|9
|1
|1
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