Агент Васильева рассказал о восстановлении футболиста

Футбольный агент Андрей Талаев рассказал о восстановлении полузащитника «Зенита» Дмитрия Васильева.

«Примерных сроков восстановления пока нет. Возвращение в ноябре? Скорее всего, нет. Но я не врач, не могу точно сказать», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

19-летний полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев продолжает восстанавливаться после перелома плюсневой кости.

В нынешнем сезоне Васильев провел за «Зенит» девять матчей и не отметился результативными действиями.